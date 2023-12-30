Международная премия имени президента Российской Федерации Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки будет вручаться африканским политикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета Махамади Савадого.

28 декабря в столице Буркина-Фасо Уагадугу представили премию, инициатором которой стал писатель из Кот-д’Ивуара, член общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» (SOTOVPOA) Сильвен Такуэ.

Председатель оргкомитета премии рассказал, что такую награду с 2024 года будут получать африканские политики, проводящие независимую политику. При этом Савадого отметил, что было бы лучше, если бы вручение премии проходило в Москве и вручал ее лично российский президент Путин.

Савадого добавил, что премия имени Путина могла бы вдохновить другие страны на защиту своего суверенитета позитивным и конструктивным образом.