Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

На повестке заседания законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), в законы «О нотариате» (третье чтение), «О социальном страховании» (третье чтение), «О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве» (третье чтение), «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» (третье чтение), «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение) и «О грантах» (третье чтение).

| 2020-06-29T14:19:20+04:00 29 июня 2020, 15:17|12345 (Пока оценок нет)
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