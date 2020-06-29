Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

На повестке заседания законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), в законы «О нотариате» (третье чтение), «О социальном страховании» (третье чтение), «О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве» (третье чтение), «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» (третье чтение), «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение) и «О грантах» (третье чтение).