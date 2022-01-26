Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал очень громкое заявление из серии официального признания давно очевидного. Учитывая высокий статус Турчака, не получится представить его позицию как его личное мнение. Тем более, что он выступил от лица правящей в РФ партии.

«Единая Россия» с огромной тревогой наблюдает за накачиванием Украины западным летальным оружием. Это делают практически все страны НАТО. Причем делают они это в очень больших масштабах. Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой «республикам» (кавычки наши — А.Г.) необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружения для повышения их обороноспособности», — заявил он.

«То, что Россия дает оружие боевикам — и так не секрет. В «гражданскую войну» верят только упоротые кретины. Важно другое. На каких основаниях могут быть осуществлены такие поставки? Страны НАТО передают вооружение официальным властям страны, которые легитимно избраны и признаны всем мировым сообществом. А боевики ЛДНР не признаны ни одной страной мира, включая РФ. После таких действий Россия официально становится стороной конфликта и более не может претендовать на роль посредника в переговорах ни в каком виде», — так прокомментировал это заявление Турчака украинский политолог Денис Казанский.

Добавлю также, что открытые и официальные поставки оружия в Украину со стороны разных стран НАТО действительно имеют место.

По данным источников Цензор.нет, по состоянию на 25 января 2022-го и только за один неполный месяц союзники Киева — США и Великобритания осуществили следующие поставки:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

2200 противотанковых гранатомётов NLAW;

200 штурмовых гранатометов BDM;

40 мм кумулятивно-осколочных гранат для автоматических гранатомётов;

12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Количество высокоточного противотанкового вооружения ВСУ на 25.01 составляет:

Противотанковых управляемых ракет Javelin — 1200;

Пусковых установок ПТРК Javelin — более 150;

Противотанковых гранатомётов NLAW — около 2200;

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер — около 7800;

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер — около 700.

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами — 12.

Как уточнил на своей странице в Фейсбук главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов. высокоточное оружие — средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.

«Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объёмы поставок будут значительно увеличены после начала войны. Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количеством украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие. На данный момент в составе российских соединений, развернутых вокруг Украины, по штату должно насчитываться до 800 танков. А всего Россия располагает до 3300 танкоами по данным Military balance», — добавил он.

Но все эти поставки, добавляю от себя, продолжаются не с целью нападения Украины на Россию, а совсем наоборот, с целью защиты Украины от возможного нападения России на Украину! Причем, подчеркну особо, все это происходит на восьмой год войны! После аннексии украинского Крыма со стороны РФ, после того, как Россия поддержала сепаратизм на Донбассе, посылая туда все — от продовольствия до оружия, от штатных пропагандистов типа Марго Симоньян и Тиграна Кеосаяна до военнослужащих, военных инструкторов.

Проще говоря, страны НАТО вынужденно идут на этот шаг, дабы защитить Украину от открытой военной угрозы, исходящей от России. Которая, по данным американских и украинских военных экспертов, сосредоточила слишком много сил не только на российско-украинской границе, но и перебросила их в Беларусь. Откуда до Киева — самый короткий путь. И все это — на фоне непрекращающихся открытых угроз в адрес Украины со стороны многих российских «говорящих голов»! А также на фоне поразительного по степени цинизма заявления А.Турчака.

Который, по сути, признал то, что было известно и ранее — Россия является государством-агрессором. Собственно, это признал в конце прошлого года и Кировский райсуд российского города Ростов-на-Дону. Да, в вынесенном 10 ноября прошлого года приговоре по уголовному делу о коррупции (его текстом располагает российская редакция Радио Свобода) суд раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным, размещенным на территориях востока Украины, подконтрольных России. Этот суд признал виновным регионального управителя по военному питанию одной из коммерческих фирм как посредника в даче взяток главе Центра государственного саннадзора Южного военного округа ВС РФ. В приговоре указано, что из Ростова-на Дону регулярно осуществляли поставки продовольствия «в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР» и несущие там «боевое дежурство».

Периодичность поставок – один раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей (около одного одного миллиона 790 тысяч долларов). В ходе судебного слушания было так же установлено, что водители колонн, пересекая неконтролируемый участок границы с Украиной, «рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки».