Это очень показательный момент. Процесс признания очевидного протекает стремительно — армянская сторона с ужасом узнает, кто ей в реальности врал. И вот уже армянская журналистка Белла Лалаян опубликовала кадры складов в Ханкенди, набитые продовольствием, и обвинила главарей ликвидированной хунты в издевательствах над карабахскими армянами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Безнравственные! Я не знаю, как вас назвать, и армянам Карабаха оплатить вам за вашу вражду, дни страданий и ада за то, что забрали столько невинных жизней. Монстры! Как после этого можно думать, что это не вы взорвали цистерну бензина??? Народ, армянская нация, карабахцы, во все времена, во всех уголках мира уничтожение этих людей и их нечисти должно стать национальной идеей!!! Монстры, каннибалы, сожравшие Карабах! Я не знаю, что сказать, чтобы охладить мое сердце», — пишет Белла Лалаян.

Ранее о том, что именно лидеры карабахской хунты, особенно Араик Арутюнян и российско-армянский олигарх Рубен Варданян создавали искусственный голод в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, дабы «продавать» мировому сообществу ложь про «гуманитарный кризис» , писали и говорили многие армянские же блогеры. В том числе и проживавшие в Карабахе.

Одним из них был карабахский блогер Давид Минасян. Как сообщала армянская редакция «Радио Свободы», Давид Минасян уверенно утверждал, что есть факты о том, что в складах имеются запасы продовольствия, но они не доходят до простых карабахских армян. «Я знаю, что некоторые из людей Араика могут пользоваться этими складами, но обычные люди нет», — заявил Минасян в видеообращении на своей странице в Facebook.

О том же часто писал и говорил армянский блогер Роман Багдасарян. Который сейчас не скрывает радости по поводу ареста и осуждения на 4 месяца Азербайджаном Рубена Варданяна. Его Багдасарян называет «сыном шлюхи» и мечтает, чтобы Варданян «сдох в бакинской тюрьме». Вот вам и пример того, что нет у Варданяна никакой серьезной поддержки в РА. О том же, кстати, свидетельствовали и итоги выборов в Совет старейшин Еревана.

На них поддерживаемая Рубеном Варданяном Мане Тандилян, представляющая партию «Апрелу Еркир», на логотипе которой изображены Армения, бывшая Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) и ранее оккупированные семь районов Азербайджана, не смогла преодолеть порог для представительства в Совете старейшин Еревана. Ее, проще говоря, «прокатили».

А как не «прокатить» ставленницу того, кто использовал карабахских армян в своих личных, корыстных интересах, планируя захватить власть в РА?! Все тайное и плохо скрытое стало явным. «Человек сходит с ума, увидев огромный объем работы, которую сделал Азербайджан», — писала ранее, несколько месяцев назад, все та же карабахская армянка, блогер-журналист Белла Лалаян на своей странице в Facebook. Наряду с записью опубликовала и видео, на котором сравнивается созидательная работа, которую проводит Азербайджан после освобождения своих территорий, и разруха, которую принесли армянские оккупанты.

Уверен, что она и многие иные армянские журналисты, блогеры, политики, простые люди видят и то, как стремительно возрождаются Шуша, Физули, Кельбаджар, Лачин, который более четверти века был под оккупацией. Вскоре они увидят и стремительное преображение Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда. И тогда процесс признания очевидного будет протекать стремительнее.