Официальная безработица выросла за год в четыре раза

Согласно данным Госкомстатистики, по состоянию на конец минувшего года официально заявленный уровень безработицы увеличился более чем в 4 раза, при этом число получателей выплат в рамках страхования от безработицы двукратно сократилось.

По свидетельству ученого-экономиста Губада Ибадоглу, такие результаты выявили данные Госкомстата, информирующего о том, что по состоянию на 1 января сего года на учете в центах занятости страны было зарегистрировано 81272 безработных. Из них страховые выплаты по безработице получало 540 человек.

Для сравнения, согласно той же официальной статистике, на январь минувшего года число зарегистрированных в центрах трудоустройства безработных составляло 20 088 человек, при этом 1117 из них получали страховые выплаты по безработице. «Из данных официальной статистики следует, что за один только год безработица выросла четырехкратно, и на этом фоне количество граждан, получающих страховые выплаты по безработице, напротив, двукратно сократилось», — сказал экономист.

Он также отметил, что, судя по данным о зарегистрированных в центрах занятости граждан, по темпам роста числа безработных Азербайджан лидирует не только в СНГ, но и в мировых масштабах. «Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, Министерство труда и социальной защиты должно объяснить причины происходящего. А именно, чем вызван четырехкратный рост безработицы и двукратное на этом фоне падение числа получающих страховые выплаты?», — говорит Ибадоглу.

Если верить официальной статистике, на местном рынке труда открываются тысячи новых вакансий. Но как в таком случае объяснить причины серьезного роста числа безработных? По данным официальной статистики, только за девять месяцев минувшего года на местном рынке труда появилось 164,4 тыс. новых вакансий, при мизерном количестве закрывшихся вакансий — всего 7,3 тыс. Примечательно, что на отчетный период минувшего года приходится рост числа безработных.

Так, по состоянию на 1 ноября прошлого года в центрах занятости нашей страны было зарегистрировано 78,7 тыс. безработных, что превышает статистику за сопоставимый период минувшего года на 232,4%, говорит ученый-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, в отчетные месяцы количество рабочих мест, предложенных находящимся в поисках работы лицам, было в 4,4 раза меньше требуемого показателя — всего 17,8 тыс. единиц.

Для сравнения, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ за отчетный период в Беларуси было официально зарегистрировано 10,9 тыс. безработных. При этом было предложено 92,3 тыс. вакансий — в девять раз больше, чем в Азербайджане. В России на 645,4 тыс. официально зарегистрированных безработных было предложено 1 млн. 651 вакансий. Это в три раза больше, чем в Азербайджане, говорит экономист.

По мнению Ибадоглу, сравнительный анализ данных статистики вызывает вопросы к цифрам Государственного комитета статистики Азербайджана:

«Согласно официальным данным, за девять месяцев в стране открылось 164,4 тыс., а закрылось 7,3 тыс. рабочих мест. Принимая во внимание упомянутые факты, стоит полагать, что ГТК занижает данные о числе закрывающихся рабочих мест, напротив, завышая статистику новых вакансий. Иначе в течение одного только года число официально зарегистрированных безработных не могло увеличиться на 232,4%».