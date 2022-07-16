Советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины. Об этом он сообщил газете Welt am Sonntag.

«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России. Мы хотели бы видеть другое поведение. Германии следовало бы действовать гораздо решительнее и быстрее», — сказал он.

Он добавил, что оружия, которое поставляет Германия, недостаточно, так как Россия количественно превосходит Украину в Донбассе.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту решения своего правительства о возвращении в Германию подпадающих под санкции турбин для газопровода «Северный поток — 1», назвав это «очень трудным» решением.

По его словам, такое решение было принято, чтобы Европа не столкнулась с энергетическим кризисом. Он добавил, что санкции «направлены не на наших союзников, а на Путина и его приспешников». (Газета.Ру)