Одолженная шариковая ручка – «ударный» аргумент Пашиняна

В Армении все разрастается внутриполитический скандал, связанный с фигурой пока еще действующего председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. Что-то уж больно цепко взялся за него премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, сразу после недавних публичных обвинительных выпадов главы правительства Товмасян пригрозил подать в суд за клевету, если Пашинян в течение 20 дней не предоставит доказательств своих слов или не выступит с их опровержением. В ответ Пашинян пообещал очень скоро опубликовать доказательства, предупредив, что «удар будет непропорционально сильным».

Но с пропорциями премьер что-то явно напутал. На следующий же день, в воскресенье, премьер-министр в качестве доказательства обнародовал фотографию «элитной» (как он выразился) ручки, которую позаимствовал у Товмасяна в мае 2018 года на заседании совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан». По его словам, глава КС отказался потом ее забирать (видимо, тут подразумевается коварная попытка дачи взятки натурой). При этом Пашинян утверждает, что Товмасян обращался к нему в исключительно льстивой манере, постоянно называя его «джан» и заискивая перед ним.

«Ручка — всего лишь символ того, что мы не идем на беспринципные компромиссы. Мы могли сделать так, чтобы глава КС был таким, как во все прежние времена, но пошли принципиально другим путем. Мы не захотели иметь марионеточный КС. Вот почему эта деталь важна», — заявил Пашинян.

Но, видимо, против ожиданий премьера, рассказанная им история вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Многие сочли приведенные Пашиняном аргументы несостоятельными и никак не доказывающими ранее прозвучавшее обвинение, что Товмасян предлагал ему свои услуги в каком-либо качестве. Премьеру пришлось объясняться, и он выложил еще один пост в Facebook, в котором пояснил, что его шокировала дороговизна ручки. «Фактически, человек, занявший пост главы КС путем мошенничества, преподнес подарок новому премьер-министру страны, сопроводив это тонким намеком на то, что он «иджеванский зять» (сам Пашинян родом из Иджевана). В стране, где есть традиция кланового управления, это очень важный нюанс. Что это, если не предложение своих услуг в обмен на сохранение поста?», — написал Пашинян.

Эти аргументы премьер-министра не показались убедительными и самому Грайру Товмасяну. От заявленных 20 дней ожидания он отказался и поручил команде адвокатов составить исковое заявление против главы армянского правительства. Как написал на своей странице в Facebook адвокат Амрам Макинян: «Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян ознакомился с «несоразмерным ударом» Никола Пашиняна и попросил нас подготовить исковое заявление».

Конечно, история с одолженной авторучкой (какой бы дорогой она ни была) выглядит как-то странно и смешно, учитывая, что не такого рода подношениями покупается возможность остаться на одной из самых важных государственных должностей. Понятно, что не остались в стороне и пользователи соцсетей – в армянском сегменте интернета этот аргумент Пашиняна вызвал целую серию издевательских шуток в его адрес.

Но все же, какие задачи преследует Никол Пашинян, пытаясь любым способом сковырнуть Товмасяна с должности? Ведь это не может быть пустой блажью. А значит, премьер-министр намерен провернуть с помощью КС, поставив туда своих людей, какие-то дела, весьма важные для своей власти.

Трудно судить с расстояния, какие именно цели преследует тут Пашинян, но никогда не вредно послушать и то, что говорят его оппоненты. Тем более, в ситуации, когда аргументы самого «революционного премьера» выглядят несколько сомнительными.

И с этой задачей справился вице-спикер парламента прошлого созыва, а ныне секретарь Республиканской партии (официальный инструмент карабахского клана) Армении Эдуард Шармазанов. В беседе с журналистами 27 января он заявил, что премьер-министр Никол Пашинян «ставит людей к стенке, кладет их на асфальт, тянет пинцетом, и режет лапки».

Он отметил, что законодательная власть в Армении сегодня находится под его властью.

«Он делит всех на «старых» и «новых», но половина его фракции – «старые», половина его команды – беглецы из РПА или те, кто ищет себе теплый уголок», — заметил Шармазанов.

По словам секретаря РПА, Конституционный суд остается последним реальным оплотом независимости демократии и разделения власти в Армении.

«Он хочет проглотить Конституционный суд, потому что КС является единственной структурой, которая служит не Николу Пашиняну, а Армении и Конституции Республики Армения. Никол Пашинян, как Людовик XIV, пытается идентифицировать себя и Армению. Это стало ясно из вчерашней пресс-конференции», — сказал Шармазанов.

Что ж, может и так. Хотя нельзя исключать, что у Пашиняна есть еще какие-то резоны относительно КС. Рано или поздно мы о них узнаем.