Полевой командир движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абу Хашим Шараф ад-Дин убит в ходе столкновений в йеменской провинции Эль-Джауф. С таким утверждением во вторник выступил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По его данным, столкновения произошли в северной провинции Эль-Джауф, к северо-востоку от Йемена. Источники в йеменской армии сообщили телеканалу, что убитый был в звании «бригадного генерала» и командовал «Ханджарским фронтом» в Эль-Джауфе.

Отмечается, что в боях были убиты десятки членов «Ансар Аллах». Интенсивные бои в Эль-Джауфе продолжаются последние несколько суток.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования армии международно признанного правительства Йемена. Помощь йеменским ВС оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.