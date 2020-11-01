Очередная антиазербайджанская провокация Габрелянова с треском провалилась

В отличие от апрельской войны 2016 года, когда большинство российских СМИ обвиняли Азербайджан в агрессии, сейчас, в дни проведения контрнаступательной операции азербайджанской армии, они практически придерживаются нейтральной позиции. Накал информационной войны переместился в социальные сети, блоги и телеграмм-каналы. Среди рупоров армянской пропаганды заметно отличился скандально известный российский блогер, автор проекта WarGonzo Семен Пегов.

В целях поддержания созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии Армении марионеточного режима, он проводил съемки многочисленных армянских добровольцев.

Наряду с этим он брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях Азербайджана, в многочисленных видеоматериалах на своих страницах в социальных сетях призывал граждан Российской Федерации прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Армении, а также распространял подобные материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Пегова по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

В азербайджанских СМИ уже публиковалась информация о том, что Пегов финансируется российским медиамагнатом армянского происхождения Арамом Габреляновым. В качестве доказательства выполнения Пеговым заказов Габрелянова существует соответствующая видеозапись.

Многие читатели уже стали свидетелями того, как он распространял фейковую информацию о том, что азербайджанская армия якобы не освободила город Гадрут. Пегов, используя автомобиль с эмблемой Международного комитета Красного креста, разъезжал вместе с армянскими военными по Гадруту. При этом он вел съемки, представив их как свидетельство того, что Гадрут все еще контролируется армянской армией.

А когда выяснилось, что азербайджанская армия освободила Гадрут и близлежащие районы, Пегов сбежал в Хабаровск. Но и оттуда он продолжал свою антиазербайджанскую деятельность, распространяя фейковую информацию о военных событиях в Карабахе.

Однако уже после того, как Пегов пытался скрыть от аудитории потерю Гадрута, доверие к его проекту WarGonzo заметно упало. Так, на днях Пегов распространил лживую информацию о том, что азербайджанская армия обстреляла из минометов российских пограничников на армяно-иранской границе. После эту информации со ссылкой на Пегова растиражировали некоторые российские СМИ.

Вполне очевидно, что ради выполнения заказов одиозный Пегов готов пойти на все и, распространяя лживую информацию, он пытался втянуть в конфликт Россию. Его провокация не удалась, более того — раскрыла многим глаза уже в самой России.

Как следствие этого, созданная в российской социальной сети «Вконтакте» для обсуждения материалов военной тематики с аудиторией почти 40 тысяч человек группа «Лик Войны» распространила сообщение о том, что «информация от проекта WarGonzo об обстреле пограничной заставы РФ и сбитых самолетах ВВС Армении не подтвердилась ни в одном достоверном источнике».

«Мы больше не будем делиться их информацией и новостями. Проект WarGonzo — fake news. Посты удалены. P.S. — мы приносим свои извинения!», — говорится в сообщении.

В многочисленных комментариях под этим сообщением пользователи возмущаются тем, что Пегов выполняет грязные заказы на армянские деньги. Таким образом, армянская пропаганда получила еще один ощутимый урон. Очередная попытка Габрелянова повлиять на внешнюю политику России, корректируя ее в интересах Армении, с треском провалилась.