На официальном сайте Букеровской премии появился шорт-лист номинантов 2023 года.

В списке претендентов на премию значатся следующие авторы: Гуадалупе Неттель (Мексика, «Still Born»), Gauz’ (Кот-д’Ивуар, «Standing Heavy»), Ева Бальтазар (Испания, «Boulder»), Чхон Мен Кван (Южная Корея, «Whale»), Мариз Конде (Франция, «The Gospel According to the New World») и Георгий Господинов (Болгария, «Time Shelter»).

Шесть произведений были выбраны из 134 книг, победителя назовут 23 мая, а денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов равномерно распределят между автором и переводчиком.

В 2022 году Букеровскую премию по литературе получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака.