Французский писатель Давид Диоп стал лауреатом Международной Букеровской премии, которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом объявила на торжественной церемонии в Кафедральном соборе Ковентри председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт, сообщает ТАСС.

Победу французскому номинанту принес роман «Родственная душа» (Frère d’âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. «Ночью любая кровь черна»).

В книге, которая была переведена на английский язык, автор рассказывает о периоде Первой мировой войны и колониального господства. Повествование ведется о сенегальском солдате, который сражается в рядах французской армии.