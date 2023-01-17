Пост министра обороны Германии после отставки Кристин Ламбрехт занял министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус, сообщает Deutsche Welle.

Писториус запомнился тем, что сразу после начала войны в Украине запретил публично демонстрировать букву «Z», ставшую символом российской агрессии, в Нижней Саксонии. «Для меня непонятно, как этот символ Z мог быть использован в нашей стране для оправдания этого преступления», – заявил Писториус.

Также известно, что в 2019 году новый министр обороны Германии баллотировался на пост президента СДПГ вместе с Олафом Шольцем, но проиграл. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных чиновников, отмечает Spiegel. При этом он не избегал конфликтов и, когда в 2020 году лидер СДПГ Саския Эскен заявила о «скрытом расизме» в рядах силовых структур, Писториус выступил против нее, заметив, что она подвергает более 300 тыс. полицейских Германии «неоправданному всеобщему подозрению».

В Бундесвере перед Писториусом стоят большие задачи в свете войны России против Украины. Он пришел на смену Кристин Ламбрехт, 57-летнего юриста, которая подвергалась критике за отсутствие опыта на своем посту. Ламбрехт возглавляла Минобороны Германии с 8 декабря 2021 года и накануне подала прошение об отставке.