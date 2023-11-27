Ирландский автор Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка» (Prophet Song).

Об этом сообщает корреспондент ТАСС со вручения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, которая проходиn в концертно-развлекательном комплексе «Олд-биллингсгейт» в лондонском Сити.

Роман-антиутопия, который является пятой работой в библиографии Линча, рассказывает историю микробиолога Эйлиш Стак, живущей в Дублине в период установления тирании в Ирландии. Сюжет следует за исследовательницей, которая вынуждена самостоятельно воспитывать своих четырех детей после ареста ее мужа Ларри, профсоюзного активиста, совершенного тайной полицией во время протестов.

Председатель жюри Букеровской премии, канадская писательница Эси Эдуджан, отметила, что роман «посвящен попыткам одной женщины спасти свою семью в антиутопической Ирландии, которая все больше скатывается к авторитарному правлению». Она добавила: «Это потрясающий и порой нежный роман, который оставит глубокий след. Он быстрый и беспощадный, уклоняющийся от шаблонов. Это чрезвычайно смелое и трогательное произведение от автора, находящегося на пике своего творчества».