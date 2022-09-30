Лидеры российской и белорусской оппозиции, Алексей Навальный и Светлана Тихановская, возглавляют шорт-лист кандидатов на Нобелевскую премию мира, составленный Институтом исследования мира в Осло (PRIO).

Кто в этом году получит Нобелевскую премию мира, будет объявлено 7 октября. В отличие от премий по другим дисциплинам, которые присуждает Нобелевский комитет в Швеции, лауреатов «мирной» выбирает комитет, члены которого назначаются парламентом Норвегии.

Директора PRIO ежегодно на основании своих профессиональных оценок составляют прогноз – шорт-лист наиболее вероятных кандидатов на получение премии. В сегодняшнем заявлении говорится:

«И Тихановская, и Навальный – непримиримые критики вторжения России в Украину. Совместное вручение им Нобелевской премии мира будет выглядеть как очевидный протест против российской агрессии, которую поддержала Беларусь, а также поддержка демократических и ненасильственных альтернатив Лукашенко и Путину».