Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендуем снизить градус риторики СМИ на этот счет.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что Москва готова помочь Баку и Еревану с определением прохождения пограничной линии: «Российская сторона неоднократно предлагала запустить эффективную, основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России, мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии», — заключила она.