США разрабатывают план по проведению в Румынии и Дании обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16, сообщил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы планируем провести обучение украинских пилотов в Румынии и Дании. Сроки, места проведения, а также длительность учебной программы пока прорабатываются», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков «начнется в скором времени».

По словам Кирби, подготовка украинских пилотов может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

«Обучение может пройти и в других местах, мы сейчас изучаем этот вопрос», — добавил он.

Кирби также сообщил, что Великобритания уже «начинает обучение украинских пилотов английскому языку, чтобы они могли управлять F-16».