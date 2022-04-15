В настоящее время обсуждается вопрос трансляции Гран-при Азербайджана «Формулы-1» азербайджанскими телеканалами. По итогам обсуждений будет сделано заявление.

Об этом сказал пресс-секретарь Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Тураб Теймуров.

«Кроме того, болельщики смогут смотреть соревнования Гран-при Азербайджана, помимо других гонок «Формулы-1», по некоторым ведущим спортивным телеканалам мира. Отметим, что глобальная зрительская аудитория Гран-При Азербайджана «Формулы-1» составляет около 1,5 миллиарда человек. Интересно, что за последние два сезона Гран-при Азербайджана обогнал по популярности Гран-при Монако и стал самым популярным соревнованием в США», — сказал Теймуров.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» состоится 10-12 июня.(Trend)