Министерство юстиции Армении в настоящее время работает над разработкой текста новой Конституции; Вопрос об изменении преамбулы не обсуждается.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге для журналистов после заседания правительства заявил заместитель министра юстиции РА Тигран Дадунц.

Напомним, Азербайджан выдвигает требование внесения поправок в Конституцию Армении в качестве предварительного условия для подписания мирного соглашения с Арменией, утверждая, что оно содержит территориальные претензии к Азербайджану.

Азербайджанская сторона упоминает ссылку в преамбуле Конституции РА на Декларацию о независимости Армении, где также упоминается объединение Армении и Нагорного Карабаха. Армянская же сторона неоднократно заявляла, что Конституция Армении якобы не содержит территориальных претензий к какой-либо стране. Конституционный суд Армении также заявил, что в Конституции нет территориальных претензий к какой-либо стране.

Отвечая на вопрос, почему было решено сразу заняться текстом Конституции, а не новой концепцией Конституции, Дадунц сказал: «У нас очень сжатые сроки. У нас есть указание, что текст проекта Конституции должен быть готов к парламентским выборам 2026 года.

Почему не концепцию, а сразу текст Конституции? Потому что, во-первых, у нас есть проблема сроков, а во-вторых, над концепцией за последние 2-3 года проделана большая работа. У нас есть концептуальный документ, в котором собраны концептуальные разделы, разработанные различными членами совета, а также министерством. И сейчас на основе этих концептуальных документов, а также предложений, представленных членами совета, мы работаем над текстом, чтобы ускорить работу».

Он подчеркнул, что это не означает, что Совет по конституционной реформе не функционирует. «Мы предложили членам Совета, что когда текст Конституции будет разработан, он будет представлен членам Совета по главам или по темам, они смогут ознакомиться с ним, представить замечания, и мы снова сможем обсудить его с ними по темам», — отметил замминистра.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли поправка к преамбуле Конституции, в которой содержится ссылка на Декларацию независимости, Дадунц ответил: «В настоящее время вопрос о внесении поправок в преамбулу не обсуждается».

Касаясь обеспокоенности, высказанной азербайджанской стороной относительно преамбулы, он напомнил, что Конституционный суд ответил на этот вопрос в своем последнем решении. «Было прокомментировано, что положения Декларации независимости никоим образом не препятствуют толкованию и применению Конституции», — сказал он.