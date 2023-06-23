Завершились соревнования по карате на III Европейских играх в Кракове-2023.

Как сообщает Apasport.az, в последний день соревнований к борьбе присоединились четыре каратиста сборной Азербайджана.

В соревнованиях приняли участие двое мужчин и две женщины. Ирина Зарецкая одолела всех своих соперниц и завоевала золотую медаль. Это стало третьей наградой нашего каратиста на Европейских играх, и вторым чемпионством.

В отличие от Зарецкой, Асиман завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, общий выигрыш нашей сборной по карате составил 3 медали.

Отметим, что в первый день соревнований Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал золотую медаль.