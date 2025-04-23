Армения пока не предоставила информацию об участии в III Играх СНГ, которые будут организованы в Азербайджане.

Об этом заявила руководитель по безопасности и операциям операционной компании Baku City Circuit Айгюль Агаева на пресс-конференции.

«В соответствии с правилами каждого международного мероприятия, есть приглашенные страны. Мы отправляем свои приглашения различным странам», — сказала она.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Планируется организация соревнований по 23 видам спорта. Для участия в турнире будут приглашены спортсмены не только из стран СНГ, но и из ряда других стран.