Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наиболее критично настроенное по отношению к процедуре выборов в России, отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в сентябре.

Об этом сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. По его словам, российские власти хотели ограничить число направляемых этой организацией наблюдателей «в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией». Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ, сообщила ее президент Маргарета Седерфельт.