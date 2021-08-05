Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наиболее критично настроенное по отношению к процедуре выборов в России, отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в сентябре.
Об этом сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. По его словам, российские власти хотели ограничить число направляемых этой организацией наблюдателей «в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией». Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ, сообщила ее президент Маргарета Седерфельт.
Представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября, говорится на сайте ОБСЕ: они просили Россию пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных (они оценивают в том числе ход и условия проведения кампании) и 420 краткосрочных наблюдателей (работают непосредственно в дни выборов). Но впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 60 человек из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в России. В ОБСЕ указали, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.
23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что западные страны будут пытаться оказать влияние на выборы в Госдуму «через наблюдателей на выборах от ОБСЕ», а по поводу приезда в Россию мониторинговой миссии с европейцами контактирует ЦИК. Близкий к ЦИК собеседник отмечает, что в приглашении, которое было направлено иностранным наблюдателям еще 23 июня, было сказано, что порядок работы на выборах определяется «с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки». Конкретные требования для присутствия на выборах (ПЦР-тестирование, вакцинация) в документах ЦИК не указаны – это скорее компетенция Роспотребнадзора, говорит собеседник. Представители МИД, ЦИК и Роспотребнадзора не ответили на запрос «Ведомостей».
В 2007 и 2008 гг. БДИПЧ ОБСЕ тоже отказались послать своих наблюдателей на выборы депутатов Госдумы и президента соответственно. Официальной причиной отказа была задержка с получением приглашения на выборы.