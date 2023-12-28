Миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане возглавил Йохан Мерфи (Eoghan Murphy) (Ирландия).

Об этом Report сообщили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

Йохан Мерфи уже прибыл в Баку.

28 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики Мазахир Панахов встретился с Иоганом Мерфи.

Как сообщили АПА в ЦИК, И.Мерфи проинформировал о структуре и составе миссии по наблюдению за выборами.

Члены миссии поинтересовались ходом подготовки к предстоящим выборам. Председатель ЦИК проинформировал их о реализованных и планируемых проектах.

Как ожидается, долгосрочные наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ прибудут в страну в январе 2024 года, а члены краткосрочной наблюдательной миссии — за 3-4 дня до самих выборов.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.