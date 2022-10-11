Согласно заявке, с целью лабораторных исследований адресованной в Центр Аналитической Экспертизы Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, были проверены образцы под названием “Золотая звезда бальзам 4г мазь», серия: 120621AZ, срок годности: до 21.06.2026, «Золотая звезда бальзам 4г мазь»», серия: 190808AZ, срок годности: 07.08.2024, и «Золотая звезда бальзам 4г мазь », серия: 481108, срок годности: 08.11.2023, на которых указан вьетнамский производитель «Danafa Pharmaceutical SC».

По информации, переданной Лабораторией ЦАЭ, среди представленных образцов, подтверждена подлинность лекарственного средства в упаковке «Золотая звезда бальзам 4г мазь», серия: 120621AZ, срок годности: 21.06.2026, зарегистрированное в Реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики. Отмечается что, когда представленная серия образца была ввезена в республику, она прошла проверку в Центре Аналитической Экспертизы, и было выдано разрешение на ввоз. Несоответствий по проверенным параметрам качества указанного образца не обнаружено.

Остальные 2 испытуемых образца — «Золотая звезда бальзам 4г мазь», серия: 190808AZ, срок годности: до 07.08.2024 и «Золотая звезда бальзам 4г мазь», серия: 481108, срок годности: до 08.11.2023, не зарегистрированы в Реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики, и их упаковки также не были утверждены. В информации отмечается, что, когда представленная серия образцов была ввезена в республику, она не была проверены в ЦАЭ, и не было выдано разрешительное письмо на ввоз. Несмотря на то, что в указанных образцах было определено наличие активных веществ под названием «левоментол», «камфора», «цинеол» и «эвгенол», в ходе проверки было установлено, что количество этих веществ не соответствует требованиям, указанным в нормативных документах.