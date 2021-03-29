Обнародованы детали взаимных поездок граждан Азербайджана и Турции по удостоверениям личности

Посольство Турции в Азербайджане раскрыло подробности, связанные с поездками по удостоверениям личности между Турцией и Азербайджаном с 1 апреля.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Отмечается, что завершен обеими странами процесс внутреннего утверждения протокола о поездках с удостоверением личности, подписанного 10 декабря 2020 года в Баку между правительствами Турецкой республики и Азербайджанской Республики, и известный протокол вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

С вступлением в силу этого протокола граждане двух стран смогут совершать безвизовые туристические поездки на 90 дней с удостоверением личности нового поколения.

«При въезде граждан Азербайджана в Турцию по удостоверению личности, а граждан Турции — при выезде из Турции, им будет выдана «форма въезда-выезда» на двух языках, в которой будут проставлены штампы въезда-выезда.

Граждане обеих стран должны хранить эту «форму въезда-выезда» при себе во время пребывания в Турции и Азербайджане и предъявлять ее вместе с удостоверением личности соответствующим контролирующим лицам на границе при въезде-выезде», — отметили в посольстве.

Посольство заявило, что граждане Турции, путешествующие в Азербайджан по удостоверению личности нового поколения, при подаче заявления на временный паспорт, необходимый для возвращения в случае утери удостоверения личности, должны предоставить другой документ с фотографией и с указанием номера удостоверения личности.

«Удостоверение личности нового поколения можно использовать в качестве проездного документа только в прямых поездках между Турцией и Азербайджаном. При посещении Турции или Азербайджана из третьих стран использование паспорта обязательно.

Удостоверение личности нового поколения не может быть использовано при подаче заявления на получение вида на жительство. Граждане, желающие остаться в Турции или Азербайджане более чем на 90 дней, могут подать заявление на получение разрешения на пребывание с паспортами, срок действия которых на 60 дней больше, чем запрашиваемый срок пребывания.

Все иностранные граждане, въезжающие в Азербайджан, должны обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС), если они намерены оставаться в этой стране более пятнадцати дней (https://eservice.migration.gov.az/) и предоставить информацию об адресе. Граждане Турции, намеревающиеся находиться в Азербайджане более чем на 15 дней, также должны своевременно выполнить это требование.

В заявлении посольства подчеркивается, что в рамках мер по борьбе с эпидемией COVID-19 срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 июня 2021 года. В период действия особого карантинного режима въезд в Азербайджан разрешается только иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Азербайджане или имеющим в стране близких родственников (родителей, жену, детей). Иностранные граждане, не входящие в эту категорию, до поездки в Азербайджан должны получить разрешение Кабинета Министров Азербайджана на въезд в страну.