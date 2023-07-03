ЕК продолжает обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции в Гааге.

По его словам, объем заблокированных в Европе российских активов составляет 207 млрд евро.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ», — сказал он. ЕК рассчитывает таким образом получать до 3 млрд евро ежегодно.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. По словам премьера Бельгии Александр де Кроо, 90% замороженных европейских активов России хранится в его стране, поскольку именно в Бельгии базируется депозитарий Euroclear.

Юридическую схему, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, уже подготовила Эстония. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями, оценивается в 400–700 млрд долларов (365-640 млрд евро).