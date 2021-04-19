Обнародована статистика заражения коронавирусом по стране: больше всего случаев выявлено в Баку

В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 54.2 %.

Об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Согласно сообщению, больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Процент инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.8%, в Хатаинском районе — 13.4%, в Ясамальском районе — 12.4 %, в Сабунчинском районе — 10.9%, в Наримановском районе — 8.3%, в Сураханском районе — 8.1%, в Насиминском районе — 8.0%, в Низаминском районе — 7.0%, в Хазарском районе — 7.0%, в Гарадагском районе — 4.6%, в Сабаильском районе — 5.1%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе — 12.8 %, в центральных районах составляет 12 %, Гянджа-Газахском регионе – 7,5%, в Шеки-Загатальском регионе – 4%, Губа-Хачмазском регионе — 3,0%, в Лянкяране — 2,5%, в Горном Ширване — 2,4%, в Верхнем Карабахе — 1,3%. 0,3 % случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване — 0,04%.