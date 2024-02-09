Обнародован прогноз на 10 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, времени будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 764 мм. рт. ст., относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами будет туманно. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, местами 16°тепла.