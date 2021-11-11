Раздача мигрантам еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку, сообщает Спутник Беларусь. Несколько человек, не дождавшись очереди, начали вырывать из рук представителей свертки, затем между присутствующими произошла потасовка. В давке мигранты обступили чиновника, чтобы получить еду.

Представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо оценил ситуацию на границе, как «катастрофическую», отметив, что через день она будет еще хуже. А тем временем, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире программы «Разворот» (Утренний) на радио «Эхо Москвы» открыто обвинил руководство Беларуси в создании данного миграционного кризиса.

«У нас есть доказательства того, что эти люди заманиваются. Беларусь обещает легкий доступ к Евросоюзу, а потом их выталкивают на польскую или литовскую границу. Режим Лукашенко, в первую очередь, начал выдавать визы, обходя свои же законы, в аэропорту. Тогда как в законах намечалось, что можно выдавать только в консулатах или амбасадах в других странах», — утверждает он.

На вопрос о том, каким вы видите разрешение этого кризиса, М.Адоменас отметил, что «прежде всего, режим Минска должен перестать пускать этих людей к границе, если у них нет веских доказательств, что они именно являются туристами, а не пытаются перекочевать в другую сторону границы». Ясное дело, что пока этим и не пахнет. Кризис только углубляется.

Свой взгляд на него высказал известный украинский журналист Виталий Портников, по мнению которого во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства белорусский лидер, наверное, уже знал, что готовится широкомасштабная спецоперация по дестабилизации ситуации на границе с Польшей. «Уверен, что стихийно такое большое количество мигрантов на территории Беларуси не образовалось, для этого нужно было прилагать усилия на государственном уровне. Что, собственно, и происходило – ведь уже установлено, каким образом Минск «обеспечивает» нужное количество мигрантов на границах Европейского Союза», — пишет он в статье для «Крым- Реалии».

Напомню, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что движущая сила кризиса с мигрантами, которые пытаются пересечь границу со стороны Беларуси, находится в Москве. Он высказал это мнение на чрезвычайном заседании по приграничному кризису. В Кремле в ответ уже заявили, что считают неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал Москву источником хаоса с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», — заявил на брифинге 10 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а глава российского МИД Сергей Лавров заявил во вторник, что миграционный кризис вызван действиями Запада на Ближнем Востоке.

Он отметил, что при урегулировании кризиса следует избегать двойных подходов, и подходить к позиции стран Евросоюза по вопросу приема беженцев «с едиными стандартами». «Нельзя применять разные стандарты, скажем, к Италии и Польше, когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющихся в эти страны», — сказал Лавров.

При этом, Россия предлагает организовать обсуждение возникающих в связи с ситуацией на границе Беларуси, Польши и Литвы проблем в прямых контактах стран ЕС и Минска. Соответствующее предложение сделал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Чем все это закончится, сложно прогнозировать. Но о том, что градус напряжения очень высокий, говорит то, что министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Кроме того, 10 ноября на брифинге после заседания СНБО министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал усиление границы с Беларусью. А во время визита в Волынскую область он проверил состояние охраны границы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, переброшенных в соответствии с решением СНБО об усилении охраны границы на направлениях потенциального движения мигрантов. «Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих ГПСУ, 3,5 тыс. Нацгвардии и 2 тыс. Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов», – сообщил украинский министр.

И на этом фоне нельзя не согласиться с представителем УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо, который оценил ситуацию на границе, как «катастрофическую».