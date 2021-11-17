Прошедший через год после нашей победы в Стамбуле VIII саммит лидеров Тюркского совета отличился особым колоритом. Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает новые реалии перед Организацией тюркских государств. В довесок прочему, раскрываются перспективы строительства важных транспортных путей, объединяющих экономические пространства Азии и Европы.

Неслучайно президент Азербайджана Ильхам Алиев привлек внимание к новым реалиям Южного Кавказа, сформировавшимся по итогам 44-дневной войны, напомнив, что в преддверии мероприятия население Азербайджана отпраздновало первую годовщину освобождения Карабаха, находившегося под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет.

Президент отметил, что с первого дня войны Азербайджан заявлял о готовности к прекращению боевых действий при условии передачи Баку конкретного графика вывода оккупационных войск. «Армения в итоге капитулировала. Мы освободили более 300 населенных пунктов страны. По итогам 44 дней боев Азербайджан восстановил территориальную целостность», — сказал азербайджанский лидер.

Он также привлек внимание к значимости открытия Зангезурского коридора, связывающего Нахчыванскую автономию Азербайджана с восточными районами республики. «Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой», — сказал глава государства. Действительно, после нашей победы неизбежность прокладки Зангезурского коридора стала отправной точкой новой геополитической реальности.

Как сказал в беседе с # председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, доктор технических наук Садиг Гурбанов, речь о чрезвычайно важном сегменте транспортного направления «Восток-Запад», объединяющего экономические пространства Европы и Восточной Азией:

«Сразу же после освобождения оккупированной части страны наша республика приступила к реализации проектов, которые внесут огромный вклад в развитие транспортных коммуникаций направления «Восток-Запад». Одним из шагов в этом русле стало строительство Зангезурского коридора, а также церемония открытия международного аэропорта в Физули, прошедшая с участием президентов Азербайджана и Турции».

Новые логистические реалии, говорит собеседник, приведут к формированию долгосрочного надежного рынка морских и железнодорожных перевозок, расширению торговых отношений, дальнейшему развитию инфраструктуры, связанной с грузовыми перевозками. Для нашей республики это максимум преимуществ, заключающихся в увеличении транзитной емкости за счет максимального роста транзитного потенциала.

Хотя напряженность на границе, безусловно, осложняет возобновление переговоров по поводу разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, достаточно велика вероятность, что публичные переговоры по разблокированию коммуникаций и работа профильной трехсторонней рабочей группы возобновятся, считают в экспертных кругах. Зангезурский коридор не только позволит восстановить дорогу между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но предоставит возможность всем странам региона воспользоваться его преимуществами.

По мнению доктора экономических наук, профессора Муслима Ибрагимова, постепенное наращивание внешнеторгового оборота между нашими странами в той или иной степени будет затрагивать и повышать экономическую заинтересованность других государств региона. Кроме того, реализация Зангезурского коридора представляет интерес для всех стран региона, поясняет доктор географических наук профессор Чингиз Исмаилов. По мнению ученого, в этом проекте, ко всему прочему, прослеживается явный военно-политический интерес Москвы, поскольку коридор обеспечит ей стабильную связь с военной базой в Гюмри.

«Надо понимать, что Зангезурский коридор – единственный путь, по которому может пройти железнодорожное сообщение России со 102-ой военной базой в Армении, — заметил он. – В нем заинтересованы все страны региона. Вопреки желанию Армении проект будет реализован – все это дело времени».