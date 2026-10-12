Азербайджан и Камбоджа расширяют возможности выхода на новые рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации ассоциаций работодателей и бизнеса Камбоджи (CAMFEBA) Окхна Сок Писетх на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

По его словам, на карте Евразии Азербайджан и Камбоджа расположены на двух противоположных концах одного торгового пути:

«Азербайджан, расположенный в центре ближневосточного коридора, вносит важный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и играет ключевую роль в развитии транспортных и энергетических связей между Центральной Азией и Европой через Кавказ и Турцию. Камбоджа же является воротами на Восток. Мы являемся участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP) — крупнейшего торгового соглашения в мире. Это соглашение охватывает примерно 2,3 млрд человек и 30% мирового ВВП».