Обама считает, что для того, чтобы понять лидеров России и Израиля, нужно знать историю

Лидеров таких государств, как Россия или Израиль, можно понять, лишь изучив историю их стран. Такое мнение высказал экс-президент США Барак Обама в опубликованном в понедельник интервью журналу The Atlantic.

В связи с предстоящим во вторник выходом в свет первого тома его мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land) ему задали вопрос о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и о других деятелях, которые, как выразился ведущий интервью, «не нравились» Обаме.

«Не секрет, что я и Нетаньяху не разделяли взгляды на мировые проблемы, — ответил Обама. — То же самое относится и к [лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу] Макконнеллу. Но я считаю, что Биби [Нетаньяху] — замечательная личность, точно так же и [президент России Владимир] Путин — замечательная личность. Думаю, что нельзя понять их или Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их».

По словам Обамы, он «не пытается заниматься политическими калькуляциями». «Я бы хотел, чтобы читатель книги не просто мог сказать, что этот деятель и Обама антагонисты, и, поскольку я читаю книгу Обамы, то я разделяю взгляды Обамы, а его оппонент не прав, — продолжал он. — Я хочу, чтобы кто-то прочитал это и сказал, что да, я понимаю, как израильтяне, учитывая то, в каком мире они существуют, учитывая их историю и учитывая реальные угрозы для них со всех сторон, стали олицетворять очень конкретную силу, которая может противостоять взглядам Обамы по ряду вопросов».

«Больше всего я хотел бы, чтобы эта книга помогла людям лучше понять мир внутренней и внешней политики, то есть те области, которые представляются непрозрачными и недоступными, — добавил он. — Одна из моих целей состояла в том, чтобы описать их особенности, а также личности деятелей с тем, чтобы напомнить о том, что все они люди и их можно понять и выносить суждения».

Первый том мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная» поступит в продажу во вторник. (ТАСС)