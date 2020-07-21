Об информационной войне и не только…

Общеизвестно, что СМИ оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения и имиджа государства. В Азербайджане эта тема особенно актуальна на фоне борьбы с распространением COVID-19 и информационной войны с Арменией. В этой связи 21 июля состоялась встреча помощника президента Азербайджана Анара Алекпрова с рядом общественных деятелей и журналистов.

На встрече обсуждались меры по противодействию распространения COVID-19, военная эскалация на Товузском участке армяно-азербайджанской границы и другие вопросы.

Помощник президента предоставил информацию о проводимых мерах со стороны Оперативного штаба при Кабмине. Он подчеркнул, что благодаря предпринятым шагам в стране снижаются случаи инфицирования COVID-19, а привлеченные иностранные специалисты оказывают поддержку азербайджанским врачам.

А.Алекберов также подчеркнул роль частного сектора экономики в оказании содействия и поддержке призывов государства.

По его словам, зарубежные эксперты неоднократно подчеркивали, что данная работа в нашей стране ведется лучше и в правильном направлении. Все это дает основание утверждать, что наша страна скоро преодолеет эту серьезную проблему. Для этого граждане должны быть солидарны и увеличить ответственность.

Говоря о поэтапном смягчении особого карантинного режима, А.Алекберов подчеркнул важность поддержки медиа и общественности в деле пропаганды гражданской солидарности и общественной поддержки решений правительства.

Коснувшись военной эскалации на армяно-азербайджанской границе, на встрече было подчеркнуто, что на этом фоне граждане демонстрируют высокий патриотизм. Подобные настроения заметны не только в Азербайджане, но и среди азербайджанцев, проживающих в разных странах. Азербайджанцы мира сплотились для доведения реалий до международной общественности. Наряду с этим в социальных сетях людей стараются дезинформировать и посеять панику. Для предотвращения этого явления необходимо мобилизация возможностей. В этом плане очень значимы мнения общественных активистов.

Выступившие на встрече писатели, члены семей шахидов, журналисты, депутаты, юристы и деятели искусства выразили благодарность за проведение данного мероприятия в подобном формате. Общественные деятели затронули волнующие общественность вопросы в период пандемии, поделились мнениями и выдвинули предложения.

Специалисты в сфере социальной медиа рассказали о провокациях и необходимости внедрения эффективных мер со стороны государства для предотвращения враждебной деятельности против Азербайджана.

В конце встречи А.Алекберов подчеркнул важность высказанных мнений и отметил, что выдвинутые предложения будут учтены.

Отметим, что на встрече принял участие и главный редактор изданий «Ayna» и «Зеркало» Эльчин Шихлы.

По его мнению, такой формат встреч направлен на ломку стереотипов во взаимоотношениях власть-общественность. Как он отметил, имел место быть достаточно искренний, открытый разговор о насущных проблемах, как и о предпринятых и предпринимаемых мерах по их осмыслению и решению. «Встречу никак нельзя назвать сугубо протокольной. Чувствовалось желание не то, чтобы отчитаться перед кем-либо, а довести до внимания в доверительной форме информацию о проводимой работе. И это возымело эффект. Участники встречи, и без того не робкого десятка, спокойно и очень откровенно говорили о накипевшем, что, самое главное, не вызывало чувства отторжения у официальной стороны. Кстати, следует отметить, как сам подбор приглашенных, так и само место проведения, нет не встречи, а скорее беседы. Оно было подобрано как нельзя кстати. Монументальность строения и архитектурный изыск сыграли в пользу создания доверительной атмосферы. Казалось бы, мелочи, но все это говорило о той значимости, которую организаторы придавали данной встрече. И у них это получилось. Первый шаг в новом формате сделан, что дает основание полагать, что процесс пошел»,- резюмировал наш собеседник.