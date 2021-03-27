«О слиянии армий речь не идет – просто наши ВС продолжают свое строительство именно по турецкой модели»

Армяно-российские отношения следует привести в соответствие с новыми угрозами в регионе, вызванными военной активностью Турции. Турецкая и азербайджанская армии постепенно сливаются. Об этом заявил министр обороны Вагаршак Арутюнян в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

По его словам, после войны в Карабахе военно-политическая ситуация в регионе изменилась. «Мы имеем дело сегодня с турецко-азербайджанской армией, которые постепенно сливаются. И де-факто мы имеем дело с турецкой армией», — отметил Арутюнян.

Для нейтрализации угроз Армения должна изменить структуру своей армии и формат армяно-российских отношений. Соответствующие реформы в этом направлении проводятся. Кроме того, министерство пытается провести переоценку роли офицеров, повысить привлекательность службы, сообщил глава военного ведомства.

Что мы тут наблюдаем? Очевиднейший бред, никак не сопоставимый с реальными задачами Турции в регионе. Допустим даже, что это «слияние армий» происходит на самом деле (хотя это не имеет никакого смысла) – даже в этом случае целью его никак не может быть Армения. От этой страны Турция и Азербайджан по большому счету уже получили всё что им было нужно, и теперь они даже заинтересованы в улучшении отношений с нею, чтобы воспользоваться ее транзитными возможностями. Но кое-кто в правительстве в Ереване этого в упор не различает, и полагает, что Анкаре и Баку делать нечего, кроме как готовиться к войне против Армении, читай, против России.

Может быть Вагаршака Арутюняна напугало, что для участия в турецко-азербайджанских учениях 15-18 марта было заявлено порядка 10 тысяч военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения? Ну, так это учения в интересах обеспечения самозащиты. Неужели в Ереване полагают, что всё это не очевидно Москве? Тогда к чему все эти бредовые аргументы? Какое усиление армии, когда это уже утратило всю свою актуальность? И таких ораторов в руководстве Армении немало – вспомним главу МИД Айвазяна, омбудсмена Татояна с их реваншистским настроем и призывами. В чем конечная цель заявлений этих горе-политиков?

Ситуацию комментирует # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джеваншир Гусейнов:

— Во-первых, в конце 90-х мы наблюдали слияние как раз между армянской и российской армиями. Российские офицеры и их подразделения во время Первой Карабахской войны были довольно таки активно вовлечены в боевые действия, а после нее система ПВО Армении, а также ее составляющие, расположенные на оккупированной территории Нагорного Карабаха, к началу нулевых были уже полностью интегрированы и включены в единую систему, и фактически управлялись из центрального штаба войск ПВО в Москве. Помимо этого, хочу напомнить также, что между 2005-10 годами была создана Объединенная российско-армянская группировка войск. И если мне не изменяет память, командующим ее был тот генерал вооруженных сил Армении, который потом с усмешкой говорил про комментарий Пашиняна об «Искандерах» Тиран Хачатрян. Последняя его должность была замначальника Генштаба. Он и возглавлял эту Объединенную группировку, которая и сегодня формально существует. Мало того, когда она формировалась, он заявлял, что если Азербайджан начнет войну в Карабахе, то эта группировка под его командованием также активно вмешается в боевые действия и прорвет линию фронта, дойдет чуть ли не до Гянджи и Куры – в общем, очередные бредни.

События осени 2020 года показали, что Москва не позволила этой группировке вмешаться в них. Только подразделения армянской армии, входящие в эту группировку, в той или иной степени приняли участие в боевых действиях. Так что, если говорить о слиянии, то нужно отметить, что этот процесс между российской и армянской армиями идет уже больше 20 лет.

О слиянии турецкой и азербайджанской армии речи быть не может – просто наши ВС продолжают свое формирование именно по турецкой модели. Турецкая модель ВС в Азербайджане существовала еще в начале 90-х годов. Тогда Азербайджан отказался от армейского деления полк-дивизия, и перешел на корпусно-бригадную систему, где основной боевой единицей был батальон. В начале 90-х это было больше на бумаге, но все последующие годы именно эта модель формирования армии продолжалась, и росло количество азербайджанских офицеров с турецким образованием. Они росли внутри этой системы, среди них уже есть полковники и генералы. Эта система и показала себя во время Второй Карабахской войны. Мобильные батальонные группировки громили дивизионные группировки армян, менее маневренные полки, которые в принципе неплохо сидели в обороне, но как только удалось прорвать в нескольких местах армянскую линию обороны, им было трудно перестроиться, занять новые рубежи, они просто посыпались.

И переформирование армянской армии, и слияние ее остатков с российскими ВС ни к чему не приведет. Потому что вопрос уже решен на высшем политическом уровне.

Во время войны сыграло роль и заявление Анкары о том, что если в него включится какая-то третья сторона, то Турция станет четвертой. И эта позиция остается неизменной и сейчас. Это максимум. Ни о каком слиянии наших двух армий речи быть не может.