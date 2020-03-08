О роли вагины в политическом протесте

Скучную, после окончания внеочередных парламентских выборов, политическую жизнь в Азербайджане разбавили некоторые представительницы прекрасного пола, решившие весьма своеобразно отметить Международный женский день. Они прошли маршем по центральным улицам Баку – от Площади Фонтанов до станции метро «Сахил», скандируя лозунги «Не терпи насилие, не молчи перед насилием!», «Объединитесь женщины!» и так далее.

Но особо впечатлил плакат, коим размахивала одна из участниц несанкционированной акции протеста. Надпись на нем состояла из двух частей. Сверху было написано и перечеркнуто: «Девушка моя, что хочу, то с ней и делаю». Ну а ниже красовалась антитеза: «Вагина моя — кому хочу, тому и даю». Хорошо еще, что слово вагина не было на плакате заменено более привычным азербайджанским словом. Впрочем, и без того акция получилась шумной. В том смысле, что шума дамы издавали много, а содержание данного плаката будут еще долго обсуждать.

И не только обсуждать. Многие увидевшие в соцсетях фото с дамой, несущей данный плакат, интересовались — почему ниже, в третьей части листа, не была указана контактная информация о той, что выбрала столь эпатажную форму протеста? Что-то мне подсказывает, что напиши митинговавшая 8 марта ханум номер телефона на своем плакате, популярность, ее личная и всей этой организации, сильно выросла бы. При этом, так и остался не совсем понятен смысл проведения данной акции.

Вроде бы, эти прекрасные дамы именуют себя феминистками. Но, для начала, следует указать, что феминизм — это целый спектр идеологий и внутри этого движения существует множество течений и групп. Это связано с различными историческими прецедентами, различиями в положении и общественном статусе женщин в разных странах, а также с другими факторами. И тут вынужден уточнить, что митинговавшие в центре Баку дамы озвучили в итоге ряд требований, в числе которых значились «обеспечить права всех индивидов независимо от гендерной и сексуальной ориентации на жизнь и работу в безопасной среде», а также «всем должны быть созданы равные условия для деятельности независимо от гендерной и сексуальной ориентации».

Лозунг совершенно общий, не конкретный и далеко не актуальный. Выше я уже указывал на важность исследования исторических прецедентов для феминисток всех стран и народов. Так вот, тем дамам, что в условиях запрета на любые массовые культурные мероприятия в Азербайджане, что вызвано распространением коронавируса, решили группой в десяток единомышленниц шумно пройтись по центру Баку, не мешало бы понять, что своими лозунгами они напоминают давно, почти уже век, как не актуальных суфражисток, которые выступали против дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни.

«Не молчи, восстань!» — это ведь сугубо политический лозунг. Но, против чего восставать? Как-то даже неудобно напоминать дамам, что прошлись маршем по улицам столицы, что всеобщее избирательное право было введено в Азербайджане в 1918 году в пору существования АДР. Таким образом, наша страна стала первым мусульманским государством, в котором женщинам было предоставлено подобное право; азербайджанские женщины даже опередили в этом плане большинство своих европейских и американских коллег. Как же такую «мелочь» упустили дамы, повторяющие требования суфражисток столетней давности?!

Собственно, они проигнорировали и тот факт, что в Милли Меджлисе нового созыва будет 20 женщин. Кроме того, о том, сколь огромную роль в политической жизни Азербайджана играют женщины, говорит тот простой факт, что на посту Первого вице-президента страны очень эффективно работает Мехрибан Алиева. Плюс, в Аппарате президента Азербайджана, в различных министерствах и ведомствах, в том числе и в силовых, трудится немалое число представительниц прекрасного пола. В частности, председателем совета директоров Государственного экзаменационного центра является Малейка Аббасзаде, а Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана возглавляет Хиджран Гусейнова. Да и омбудсманом у нас не мужчина, а женщина.

Есть ли после всего этого хоть какой-то рациональный смысл в лозунге: «Не молчи, восстань!»? Уверен, что нет. Слишком очевидно, что политические права женщин в Азербайджане, и так было исторически, соблюдаются. Соблюдаются и их права на самореализацию. Растущее число женщин, занимающих руководящие посты в бизнес-структурах, являются тому доказательством. Плюс, имеется зашкаливающий высокий процент женщин педагогов в отечественных средних школах. То есть, и тут грех жаловаться на нереализованность отечественным представительницам прекрасного пола.

В таком случае, может мы имеем дело с проявлением сексуально-положительного феминизма? Его основой является положение о том, что сексуальная свобода есть неотъемлемый компонент свободы женщин. Проще говоря, сексуально-положительные феминистки противостоят попыткам государства и общества контролировать сексуальную активность между взрослыми людьми по их взаимному согласию. Судя по плакату про вагину, с которым разгуливала ханум по улицам Баку, она призывала к чему-то подобному. Но, возникает вопрос — каким именно образом государство мешает ей, как и прочим участницам воскресной акции, распоряжаться тем, о чем они написали на плакате?

Может, в Азербайджане есть закон, препятствующий использование данной части тела? Нет такого. Достаточно пройтись по ночным барам, да и вообще углубится в изучение местной индустрии развлечений, чтобы понять, что на рынке предложений по сдаче вагин во временную аренду намного больше, чем готовых за это платить. Только те, кто занят в этой индустрии, зовутся не феминистками, а дамами с заниженной социальной ответственностью. Об этом следовало бы задуматься тем, кто вышел 8 марта на улицы Баку с громкими лозунгами и шурша плакатами. Не хотят же они, чтобы их с кем-то спутали.

В целом же, резюмируя, выскажу предположение, что у участниц воскресной акции очень много общего с девушками «Femen» — украинским незарегистрированным женским движением, которое получило скандальную известность благодаря эпатажным акциям протеста. Эти пани, например, вроде бы боролись с распространением проституции в Украине. Но как! Они на каждом шагу кричали, что «Украина — не бордель». А когда этого им казалось мало, то эти пани, зачастую модельной внешности, для привлечения внимания обнажали грудь. То есть, они боролись с проституцией, по сути, пропагандируя ее. За что и получили мощную критику в рядах феминисток из разных стран мира. Какова будет реакция на потуги азербайджанских дам, вовсю использующих тему вагины в своих акциях протеста, покажет время. Но, не исключаю, что мы еще увидим от наших ханум полное подражание украинским пани из «Femen» в виде обнажения груди.