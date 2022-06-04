Возле правительственных дач в Ереване в пятницу состоялась акция протеста оппозиции, сопровождавшаяся столкновениями, правоохранители применили спецсредство – светошумные гранаты, а также провели задержание протестующих.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает «Радио Азатутюн».

По данным полиции, задержаны 11 человек. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как отмечает полиция, в результате призывов, озвученных организаторами акции неповиновения, участники акции выявили неправомерное поведение. В частности, они «не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, применили насилие в отношении полицейских, а также бросали в направлении сотрудников полиции бутылки, камни и металлические предметы».

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян сказал, что располагает информацией, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 23:00 в результате столкновений в различные медицинские центры доставлены 50 граждан, из них 34 — полицейские, 16 — гражданские лица.

Согласно сообщению, состояние одного из пострадавших тяжелое, пока его оперируют, а другие пострадавшие получили первичную хирургическую обработку повреждений.

Сторонники оппозиции сначала провели митинг на площади Франции, затем в течение двух часов блокировали входы в здание правительства, после чего направились к правительственным дачам, где потребовали, чтобы премьер-министр Никол Пашинян вышел к ним и выслушал их требования.

Ранее усилиями фракции правящей партии было провалено инициированное оппозицией внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция хотела принять заявление по Нагорному Карабаху. В частности, оппозиция потребовала зафиксировать в заявлении, что «Арцах не может быть в составе Азербайджана». Правящее большинство бойкотировало заседание, заявив, что это ошибочная политическая повестка дня. Провластная фракция утверждает, что сейчас любое заявление может ограничить переговорные возможности армянской стороны (eurointegration.com.ua).