Вооруженные столкновения в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии между силами переходного правительства и ополченцами племен, с одной стороны, и отрядами самообороны горцев-друзов, с другой, привели к гибели 940 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинские источники, ранее приводились данные о 718 убитых.

По сведениям телеканала, жертвами насилия, которое продолжается с 13 июля, стали 262 мирных жителя, в том числе женщины и дети. Потери друзских отрядов составили 326 бойцов, в рядах спецподразделений МВД и Минобороны, направленных в южные районы из Дамаска для восстановления стабильности, убито 312 военнослужащих. Проправительственные формирования арабских племен потеряли 21 ополченца, еще 19 сотрудников сил внутренней безопасности погибли в результате израильских авиаударов.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников. В поддержку перемирия выступили шейхи друзской общины и вожди арабских племен.

Согласно заявлению официального представителя МВД арабской республики Нуреддина аль-Баба, спецподразделения сил внутренней безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда в рамках общенациональной миссии. «Наша главная задача состоит в том, чтобы защитить мирных жителей и положить конец хаосу», — подчеркнул он.