Компания Discovery+ сняла новый документальный сериал о гибели принцессы Дианы «Расследование о Диане: Смерть в Париже». Об этом сообщает издание Independent.

В сериале будет всего четыре серии. Создатели попытаются восстановить ход событий и дать свою оценку расследованию о гибели принцессы Дианы. Проект будет посвящен двум официальным расследованиям, связанным с ее смертью. Одно было проведено в 1997 году, сразу после автокатастрофы, а второе — в 2004 году, когда парижская полиция начала самостоятельно изучать обстоятельства аварии.

На протяжении десятилетий смерть принцессы Дианы продолжала обрастать теориями заговора.

В кадре будут представлены интервью с детективами из обоих подразделений, некоторые из которых будут публично выступать впервые. Сериал снят режиссерами Уиллом Джессопом и Барнаби Пеллом на студии Sandpaper Films, которая также создала фильм «Диана, 7 дней» о неделе после ее смерти.

Принцессе Диане было 36 лет, когда она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.