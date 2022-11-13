Вооруженные силы Украины могут провести контрнаступление на запорожском направлении. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что «появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению».

По мнению командира противотанкового подразделения, старшего лейтенанта ВСУ Андрея Михейченко, контратаки будут проводится не только по запорожскому, но и по другим направлениям, «чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары». (Газета.Ру)