Центр Тбилиси в эти минуты парализован из-за перекрывающих дороги протестующих против закона об «иноагентах».

В эти минуты движение автотранспорта в центре Тбилиси на площади Героев полностью парализовано.

В частности, ограничено движение автомобилей на всех эстакадах, расположенных на площади, а также парализовано движение транспорта на въезде на улицу Варазишхеви и в туннеле, ведущем на улицу Костава.

Сегодня парламент Грузии принял закон «об иноагентах». За него проголосовали 84 человека, 30 депутатов против. Сразу после принятия закона, депутаты правящей «Грузинской мечты», которую называют пророссийской, покинули здание в сопровождении полиции.(Репорт.аз)