Газета The New York Times в пятницу, 20 мая, опубликовала новые доказательства убийств жителей киевского пригорода Бучи российскими военными.

На публикуемых изданием кадрах видеозаписей видно, как двое военных РФ ведут в здание, превращенное ими в базу, девятерых пленных членов украинской территориальной обороны, один из которых одет в яркую синюю кофту. NYT поговорила со свидетелями, которые слышали после описанного происшествия звуки выстрелов и утверждают, что захваченные так и не вернулись.

Еще на одном видео, снятом дроном на следующий день, возле этого же здания видны трупы мужчин, рядом с ними — российские солдаты. Среди погибших — мужчина в узнаваемой синей кофте.

Одному из свидетелей расстрела удалось выжить. По его словам, он был ранен, упал и притворился мертвым, а после смог сбежать. Тела убитых пролежали во дворе здания месяц, отмечает The New York Times, публикуя в качестве доказательства сделанную с близкого расстояния фотографию, на которой видны тела расстрелянных, один из них — в синей кофте. Авторы расследования установили личности убитых.

После отступления в начале апреля российских войск в разрушенной обстрелами Буче были обнаружены сотни тел погибших жителей, а также массовые захоронения.