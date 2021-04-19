Нужна правовая и юридическая помощь мигрантам из Азербайджана, желающим легализовать свой статус в России

На заработки из Азербайджана чаще всего едут в Россию, так как попасть туда проще, чем во многие другие страны, а рабочий рынок обширен. Но далеко на все мигранты регистрируются на новом месте по тем или иным причинам. Однако до 15 июня нелегалам придется вернуться из России на Родину, так как иначе их депортируют из страны. Напомним, что именно до этого срока действует мораторий на выдворение нелегалов из страны, введенный из-за пандемии коронавируса по указу президента России Владимира Путина.

Ситуацию # прокомментировал учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов:

«Действительно Россия уже анонсировала свои действия, которые она собирается осуществить после 15 июня. Более миллиона нелегальных мигрантов, которые проживают на территории этой страны, должны до этого времени покинуть Россию. В основном, это распространяется на граждан СНГ».

Почему Россия стремится продемонстрировать жесткие шаги по отношению к таким мигрантам? По словам эксперта, дело в том, несколько лет тому назад Владимир Путин на одном из своих выступлений сказал, что на территории России проживает до 10 миллионов нелегальных мигрантов. Это большая цифра. Речь идет о 2016-2017 годах, и тогда правительство России начало реализовывать ту программу, которая направлена на уменьшение числа нелегальных мигрантов в этой стране. В 2020 году усилия были сведены на нет из-за пандемии. Только после 14 марта иностранцы, у которых срок годности документов, удостоверяющих личность, истекал, смогли покинуть Россию. Выезд был разрешен только тем, кто возвращались на Родину, не следуя транзитом через третьи страны.

Что касается нелегалов в целом, то им придется покинуть Россию менее, чем через 2 месяца. На территории России проживают порядка 350 тысяч легальных мигрантов из Азербайджана и 120 тысяч нелегальных мигрантов. Азербайджан занимает четвертое место по числу таких мигрантов, после Узбекистана, Таджикистана и Украины.

«Россия решила пойти на жесткие меры. Хотя правительство этой страны задумывалось над реализацией миграционной амнистии в отношении тех мигрантов, которые живут в России на нелегальной основе. Но обсуждения, которые шли в кулуарах, приостановились и началась реализация программы, которая направлена на решение проблемы другим способом»,– сказал Аллахверанов.

У мигрантов из Азербайджана – одна из основных проблем, истекший срок годности документов, из-за чего они считаются нелегально проживающими в России.

«Наше правительство, наши диаспорские организации, наш дипломатический корпус могут реализовать ту программу, которая будет направлена на оказание соответствующей юридической и правовой помощи этой категории мигрантов, вплоть до помощи в получении новых документов, удостоверяющих их личность. Имея эти документы, – говорит эксперт, –мигранты смогут обращаться в соответствующие инстанции Российской Федерации, чтобы легализовать свой статус проживания. Времени остается мало, но можно успеть, если делать все интенсивными темпами».

Конечно, 120 тысяч возвращающихся мигрантов – совсем не желаемый исход, и по возможности надо сократить эту цифру. Но тем мигрантам, которые не заинтересованы в легализации, придется покинуть Россию. Правда, стоимость авиабилетов может быть довольно высока, а сухопутная дорога пока закрыта.

«Возможно, Россия пойдет нелегальным мигрантам, возвращающимся домой, навстречу и частично откроет сухопутную границу. Наши структуры должны вести переговоры со структурами в России и в этом направлении тоже. Есть огромное поле для работы и надо начинать действовать уже сейчас»,– уверен Аллахверанов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что мигранты должны уважать законы той страны, в которую приехали. Их неоднократно предупреждали о необходимости легализовать свой статус, и те, кто это не сделали, в большинстве случаев, сами виноваты. Если они не отличаются законопослушностью в другой стране, они не будут отличаться ей и на Родине.

Исмаилов считает, что возвращение мигрантов не должно создать напряженности на рынке труда. По его словам, большая часть этих мигрантов — выходцы из регионов, где они занимались селькохозяйственной деятельностью, и ничто не мешает им продолжить это занятие по возвращении. Он подчеркнул, что Россия нуждается в мигрантах, о чем там не раз говорили, но ей нужны именно легальные мигранты. Впрочем, нелегалы не нужны ни одной стране.