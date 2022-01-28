Нужен ли четвертый оператор мобильной связи в довесок действующим у нас трем компаниям — Azercell, Bakcell, Nar Mobile? Конкуренция на местном рынке слабая, в масштабах страны отсутствует качественная инфраструктура мобильной связи, а существующие три игрока норовят взвинчивать цены, говорит в беседе с # президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз.

«В последнее время не покидает ощущение, что наши мобильные операторы уж очень заинтересованы в повышении стоимости услуг. И возникают такие мысли почти одновременно применительно ко всем компаниям, так что даже складывается впечатление некоего сговора между представителями местного рынка», — по его словам, основа основ происходящего – слабая конкуренция на рынке мобильной связи.

Между тремя операторами буквально налажена сбалансированная конкуренция и как бы действует согласованная тарифная политика. При этом живая конкуренция на отечественном рынке мобильной связи стала еще слабее после того, как Azercell стал государственным. Здесь также очевидна технологическая стагнация и отсутствие инноваций. Скажем, сейчас в соседних странах уже отстроена инфраструктура 5G. На основе пятого поколения мобильной связи ширятся возможности «умных городов» и даже обсуждаются возможности перехода к шестому поколению связи, а местные пользователи еще не ощутили преимуществ 4G, отметил эксперт:

«Наши сотовые операторы как бы «уснули» на лаврах дорогого трафика и услуг, считая свою миссию завершенной. Полагаю, такая ситуация должна обеспокоить профильные структуры, лицензирующие операторов. Им бы следовало отслеживать и изучать причины низкой конкуренции. В этой связи возлагались большие надежды на Агентство информационно-телекоммуникационных технологий, но процесс формирования упомянутой структуры растянулся. При этом стоимость мобильного интернета у нас, если сравнивать с соседними странами, достаточно высока. Если там заметна тенденция к понижению цен, наши операторы в лучшем случае заинтересованы в их длительной стабильности, но чаще – в повышении расценок».

Второй вызывающий беспокойство момент — отсутствие мобильной инфраструктуры в отдаленных районах, малонаселенных поселках, а также вдоль автомобильных и железных дорог, комментирует аналитик:

«Во многих азербайджанских селах вовсе нет мобильного интернета, а мобильная связь некачественная. Известно, что профильное министерство сейчас работает над созданием инфраструктуры интернета по всей стране. В регионах задействованы бригады связи. Сообщается, что цели будут достигнуты уже через два года. Но было бы неплохо, если бы к этой работе подключились и сотовые операторы. Они могли бы уделить внимание хотя бы строительству базовых станций в отдаленных и малонаселенных поселках. И потом, ведь мобильные операторы обязались оказывать качественные услуги на лицензионных условиях, но этого не происходит. А если сотовые операторы уклоняются от строительства качественной и устойчивой инфраструктуры по всей стране, то, на мой взгляд, ответственные за это госструктуры должны предпринять определенные действия. Скажем, открыть дорогу на местный рынок четвертому оператору мобильной связи, чтобы расшевелить его и повысить уровень конкуренции».

Несмотря на то, что местный мобильный рынок невелик, эта сфера приносит немало доходов, отмечает О. Гюндюз. Особенно интенсивный прирост доходов операторов наблюдался во время пандемии, поскольку ковидные локдауны привели к усилению цифровой трансформации, как следствие — резко увеличилось число пользователей мобильного интернета. Но получающим высокие доходы операторам следует помнить про обязательства, которые предполагают выданные им лицензии – а это строительство качественной инфраструктуры мобильной связи по всей стране.