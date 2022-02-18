В Шуше был обнаружен новый памятник, относящийся к периоду Карабахского ханства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Аббас Сеидов, выступая на республиканской научной конференции «Шуша-270: Археология, история, этнография и антропология».

«5 февраля мы получили информацию о находках в зоне строительства здания гостиницы в Шуше. Наши сотрудники сразу же отправились в Шушу в командировку для проведения археологических раскопок. Строительство гостиницы было приостановлено. В ходе исследовательских работ были обнаружены фрагменты труб, предназначенные для отвода сточных вод, относящиеся к периоду Карабахского ханства. В будущем мы планируем, что посетители строящейся гостиницы смогут увидеть археологическую находку через стекло», — сказал он.