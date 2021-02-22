Новый островок азербайджанской культуры в России: центр будет открыт для всех желающих

В городе Химки Московской области 6 марта состоится торжественное открытие Азербайджанского культурно-образовательного Центра Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА).

Как сообщили # в пресс-службе ФНКА, главная задача Азербайджанского культурно-образовательного Центра – создание творческих площадок для удовлетворения духовных, образовательных, культурных и досуговых запросов, как соотечественников, так и всех желающих.

«В центре будет проводиться работа по пропаганде национальной культуры и традиций, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Надеюсь, что наша организация станет творческой мастерской и площадкой для всех желающих. И мы постараемся сделать все, чтобы всем, кто придет в центр, хотелось возвращаться к нам снова и снова!» — отмечает президент ФНКА АзерРос Ханоглан Алиев.

В церемонии открытия центра примут участие представители госструктур, общественные деятели, журналисты. Гостям будет представлена концертная программа с участием ансамбля народных инструментов «Азербайджан», танцевальной группы «Карабах», которые исполнят популярные народные композиции и танцы.

Таким образом, двери нового центра будут открыты для всех желающих. Однако в день открытия вход будет возможен только по подтвержденным приглашениям – таковы правила, действующие в связи с ограничением посещаемости, введенным из-за пандемии Covid-19.

В Азербайджанском культурно-образовательном Центре будут функционировать библиотека национальной учебной и художественной литературы для детей и взрослых, курсы азербайджанского и иностранных языков, театральная студия, студия национальных танцев, студия национальных искусств, Школа «Содружество юных журналистов», Дискуссионный клуб и т.д.

Общероссийская общественная организация ФНКА представляет собой общественное объединение азербайджанцев-граждан Российской Федерации. Основная ее цель — сохранение и развитие азербайджанской национальной культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания между российским и азербайджанским народами.

Под флагом ФНКА АзерРос объединяются азербайджанцы, живущие во всех регионах России.

Организация представляет социальные, национально-культурные, языковые интересы граждан России азербайджанской национальности в высших органах законодательной и исполнительной власти, защищает их права и свободы, организует различные формы социального, духовного общения соотечественников и сотрудничает с другими Федеральными национально-культурными автономиями России, находится в тесном контакте с министерствами и ведомствами страны.

Руководители ФНКА АзерРос активно участвуют в работе комитетов и комиссий Госдумы РФ, в обсуждении актуальных вопросов и законопроектов.