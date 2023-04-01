Пожалуй, главным политическим событием ушедшего марта стало решение Гаагского Международного Суда о российском президенте. Несмотря на то, что с тех пор уже прошло несколько недель, проблема продолжает обсуждаться.

А на днях «исторический союзник» и «форпост» России Армения даже заявила, что якобы решение Гаагского Международного Суда вовсе не противоречит ее «основному закону», т.е. Конституции страны, что вызвало очередную волну напряженности в армяно-российских отношениях. Москва немедленно потребовала от правительства Армении прекратить антироссийскую политику, положить наконец конец всем критическим настроениям в адрес России, особенно, в адрес ОДКБ.

Но решение Международного Гаагского Суда вызвало бурную реакцию не только в Армении, нет, оно сразу получило международный отклик. Но тут есть два весьма важных момента.

Во-первых, Россия — довольно крупное государство, и надеть наручники на российского президента дело вовсе непростое — это может стать только эпизодом фантастических триллеров, несмотря на то, что война против Украины, проводимая российским президентом, унесла жизнь тысячи невинных детей, женщин и стариков. Но, если в начале сороковых годов прошлого века, немецким генералам и солдатам сказали, что вас будут судить в Международном военном трибунале в Нюрнберге, это в лучшем случае вызвало бы иронический смех. Но Нюрнбергский процесс состоялся, и главные фашистские палачи получили, как говорится, по заслугам. Пока никто не знает, чем же закончится очередная российская военная авантюра, но есть такое выражение: неисповедимы пути Господни, и никто не знает какую участь подготовил Всевышний для своих грешных слуг…

Но мы не должны терять чувство реальности, несмотря на то, что в шестидесятые годы прошлого века бунтующие французские студенты говорили и требовали совсем иное. Они говорили: Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Да, тут есть второй момент. Он весьма прост. Дело в том, что Россия не признает статус Международного Суда, и поэтому его решение не имеет никаких последствий для официальной Москвы. Поэтому некоторые политические аналитики предлагают относиться к решению Суда, как к политическому заявлению.

Но еще раз отметим, что кроме политических и юридических канонов, есть и законы жизни. Понятное дело, что победителей никто не судит. Но пока никто не может ответить на один вопрос: а победит ли в этой войне Москва?

Российские аналитики проводят аналогию с прошлым, т.е. со сталинским периодом. Да, тогда был один лозунг: Все для фронта! Этот лозунг был практически основным законом военного времени. Пойдет ли на это российское общество теперь? Не думается, по той простой причине, что решение Путина о вторичной мобилизации вызвало бурный отток населения из России. Кроме того, Россия выиграла войну с немцами благодаря тому, что она имела таких мощных союзников, как США и Великобритания, хотя русские считают победу во Второй Мировой Войне исключительно заслугой своей страны и народа. Теперь почти все страны поддерживают Украину. За год войны только Польша передала Украине 250 танков. А так страны Запада за год оказали Украине военную помощь в размере 65 миллиардов долларов.

Да, пока война идет вдали от России. Страны НАТО пока не заинтересованы в приближении военных действий к границам России, потому что это может вызвать третью мировую войну. Но так ли будет всегда?

Современные войны имеют и гибридные стороны, в них воюют не только солдаты и офицеры. Нет, война ведется всеми средствами, в том числе, идеологическими. Неслучайно, что в конце марта сообщили, что фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном получил премию «Оскар». Навальный является наглядным показателем внутренних преступлений Владимира Путина: этому человеку ни за что дали одиннадцать лет тюремного заключения! В свое время, Навальный был проблемой только для той системы, которую создал Путин. Он еще был проблемой для спокойной старости российского президента. Теперь же все меняется – Навальный становится реальным политическим противником для самого Путина. В одни день фантастика может стать реальностью, и тогда все вспомнят решение Гаагского Суда, к которому теперь почти все относятся только как к политическому заявлению…