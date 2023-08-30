В Анкаре в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST показали новейшие модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что мероприятие проводится в аэропорту Этимесгут в 10 км к западу от центра Анкары.

Главными стендами стали те, на которых показывали турецкие беспилотники — Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kızılelma.

«Посмотреть на них приезжают не только из столицы, но и из других провинций Турции. Посетители стоят часовые очереди, чтобы сфотографироваться с этими боевыми машинами и летчиками», — говорится в публикации.