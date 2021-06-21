«Очередная победа Никола Пашиняна во внутриполитической борьбе доказала, что постсоветское пространство переживает процесс смены поколений политических элит. И медийное сопровождение в этом процессе является мощным фактором влияния на происходящее». Об этом у себя на Фэйсбук-странице написал старший преподаватель Российского университета дружбы народов, кандидат филологических наук, политолог Анар Гасанов.

По его мнению, в политических кругах никто не оспаривает, что феномен Никола Пашиняна без новых медиа был бы просто невозможен. «В 2018 году он первым из политических лидеров СНГ превратил онлайновые инструменты в основной инструмент социальных движений. Тогда С. Саргсян, а сейчас Р. Кочарян обладая так называемой «медийностью», не смогли ее эффективно использовать в новых медийных условиях. А у капитулянта Никола, политический капитал не стал меньше и после 9 ноября 2020 года, чем у его «героических» противников. В 2018 году Н. Пашиняну удалось за один месяц стать политической звездой, а после капитуляции Р. Кочарян не смог пользоваться шестью месяцами, чтобы вновь вернуться во власть.

Отдельным фактором является и деятельность команды Никола Пашиняна. Она грамотно спланировала и продумала политический процесс в области медийного сопровождения. Следует оценить онлайновую и оффлайновую активность самого Пашиняна. Онлайновые инструменты (в Facebook и Youtube) , задействованные Николом Пашиняном и его сторонниками достаточно хорошо информировали общество в Армении.

Таким образом, победа Никола стала благодаря усилий и понимания того, как работают новые медиа. Безусловно, для достижения победы потребовалось несколько и немедийных факторов, среди которых есть и недовольство граждан противниками Пашиняна, и спасение от полного уничтожения уцелевшего армянского военного контингента в Агдере и Ходжавенде Пашиняном, и мобилизованность, технологическая грамотность электората Пашиняна, а также политтехнологическая стратегия, основанная на сочетании оффлайновых событий – митингов сторонников Пашиняна. Но прежде всего, Пашиняну победу обеспечило знание того, как сейчас работают новые медиа», — подчеркнул он.