Новые горизонты Турции: «далекий зеленый остров» превращается в нефтегазовую страну?

Конечно, нельзя сказать, что Турция в мировой нефтегазовой плоскости совсем новая, незнакомая страна.

Нет, не так, потому что она давным-давно является важным транзитным узлом по транспортировке нефтегазовых ресурсов различных стран. Но когда мы услышали сообщения о том, что турецкие специалисты открыли новые газовые месторождения в Черном море, признаться пережили двоякие чувства, потому что сразу вспомнили опыт не только крупных нефтегазовых стран- экспортеров мира, но и наш собственный опыт.

Специалисты из огромного числа стран-экспортеров карбо-водородных ресурсов выделяют несколько подсистем. На первом месте находятся скандинавские страны, которые разработали самый рациональный и эффективный способ реализации нефтегазовых доходов. Эти доходы тратятся в первую очередь на реализацию различных социальных программ. Но эти страны с самого начала осознавали, что нефтегазовые ресурсы, открытые ими в Северном море, вовсе не являются неисчерпаемыми, эти запасы ограничены, хватит их всего лишь на несколько десятков лет. Поэтому используют их для развития других более перспективных отраслей экономики.

На втором месте идут такие страны, как Иран, которые также имеют огромные карбо-водородные ресурсы, но, несмотря на это, эти страны не отличаются ни развитой социальной инфраструктурой, ни современной политической системой. Почти все доходы от продажи нефти и газа идут на финансирование различных военных, идеологических программ, даже на поддержку различных проиранских сил в мире, особенно, на Ближнем Востоке.

Наконец, следует напомнить и про такие страны, как Нигерия, Венесуэла и др. Эти страны не нуждаются в особой презентации, т.к. несмотря на то, что Бог наделил их большими запасами нефти и газа, они переживают перманентные политические и экономические кризисы, и население этих стран фактически бедствует и зависит от гуманитарной помощи тех стран, которые, не являясь экспортерами нефти и газа, имеют довольно развитую и богатую экономику. В принципе, эти страны, точнее их политики и дипломаты могли бы поразмышлять на эту тему. Например, африканские страны очень богаты природными ресурсами, в том числе, газом и «черным золотом». Но бедных и голодающих стран этого континента в гуманитарном плане поддерживают не предприниматели, скажем, Нигерии, а Билл Гейтс — человек, который руководит интеллектуальным сектором мировой экономики…

Теперь вернемся к Турции. Во-первых, открытые ею в Черном море запасы газа не будут последними в этом ракурсе. Сообщается, что не только в Черном, но в Средиземном море имеются огромные запасы нефти и газа. Заметим, что именно из-за этого регион теперь напоминает пороховую бочку. Но Турция имеет достаточно ресурсов, чтобы защищать свои интересы не только в Черном, но и в Средиземном море, еще раз подчеркиваем, что география газовой войны простирается уже до берегов Турции.

Во-вторых, в Турции, наверное, не только непосредственно специалисты по оценке различных рисков, на даже политики и дипломаты отдают себе отчет в том, что нефть и газ являются своеобразным черным «опием», с ним надо поступать осторожно и направить доходы от этого сектора в другие отрасли экономики, т.к. от экспорта нефти и газа выигрывают только те страны, которые смотрят на них как на дополнительный импульс для поддержки других секторов экономики.

Вдобавок, эти ресурсы временно могут освободить страну от бремени покупки нефти и газа для внутренних нужд и тем самым создать реальные и дополнительные средства для развития модерн отраслей экономики.

Думаем, что все эти детали будут учтены в Турции. Ресурсная, экстенсивная экономика довольно хорошо, детально изучена экономистами разных стран. Но одни страны довольны тем, что им повезло, что имеют такие огромные запасы природных ресурсов, особенно, нефти и газа.

Более рациональные, практичные и прагматичные социумы, даже сказали бы, дальновидные общества, наоборот, довольны тем, что им не повезло в этом аспекте, и из-за скудных природных ресурсов в свое время их деды и отцы были вынуждены искать и развивать более наукоемкую и технологическую, инновационную экономику и стали «везучими» обществами в совсем другом плане. Именно поэтому их политики и дипломаты постоянно подчеркивают и открыто гордятся тем, что их общества вовсе не невезучие, а работающие и креативные.