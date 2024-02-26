Не далее, как вчера прочитал новость на российских сайтах, которая дала толчок перезагрузке в моем мозгу. То, чего я не видел ранее, увидел ныне. Ведь, в этой новости было все: Альфа и Омега.

Вы думаете, что российско-украинская война началась случайно? Отнюдь. Неужели, кто-то мог подумать, что Россия могла бомбить украинские города, убивать женщин и детей своих братьев? Да не в жисть.

Еще Евгений Евтушенко в свое время написал проникновенное стихотворение «Хотят ли русские войны?». Вроде сам стих говорит о миролюбии, но вопросительный знак в заглавии наводит на определенные мысли.

На письме всю гамму чувств и интонацию вопроса отобразить практически невозможно, а потому, каждый может трактовать столь простой и одновременно сложный вопрос по-своему.

Но вернемся к новости, которая раскрывает всю подноготную начала российско-украинской войны. Как вы поняли, во всей этой кровавой мясорубке виноваты исключительно америкосы.

А ведь они действительно коварные существа. Проклятые янки свои коварные замыслы задумали не сегодня, не вчера. И даже не после аннексии РФ Крыма. Все началось гораздо раньше. С 90-ых годов прошлого года.

Оказывается, ветреные янки подложили «мину замедленного действия» под Россию еще в 90-ые годы прошлого века. И для развала РФ адепты мирового империализма в качестве оружия избрали…флору. А точнее, ядовитое растение под названием борщевик.

Во всяком случае, этой версии придерживается депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Взрывной рост борщевика в России связан с США. Борщевик начал разрастаться в 90-х годах, когда Россия находилась под сильным влиянием Запада, из-за чего борьба с инвазивным видом не велась на протяжении десяти лет. Наше сельское хозяйство уничтожалось по всем фронтам в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и прочим «импортным радостям», которыми нас активно пичкали. Мы импортировали вообще все, кормили непонятно кого.

В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях. Было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно, таких подробностей мы, скорее всего, никогда не узнаем»,- заявил депутат.

Честно говоря, ход мыслей российского депутата не совсем ясен. То он утверждает, что во всем виноваты США, то говорит, что причины распространения борщевика никто и никогда не узнает.

Получается, что в лихих 90-ых, когда во главе трещащей по всем швам России стоял полупьяный Борис Ельцин, последний ни в чем не виноват. В то же время он вовремя понял, что дело пахнет борщевиком, и в новогоднюю ночь произнес сакральную фразу: «Я ухожу».

Но на этом происки агентов мирового империализма не завершились. Янки и всех их союзники, поднаторевшие на флоре, всерьез занялись фауной. Если комары подпадают под этот критерий.

Спустя годы, а именно после вторжения России в Украину, в Москве решили пустить в ход засаленную «карту» с небольшими изменениями.

На сей раз «оружием возмездия» со стороны США стали…комары. И это не шутка. Данный вопрос в свое время был поднят представителем РФ в ООН Василием Небензей.

Он вполне серьезно заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями… комаров.

А такая «мелочь», что комары могут залететь обратно в Украину и заразить своих же «дрессировщиков» была вне обсуждений.

Итак, в антироссийском полку прибыло. Американцы предусмотрели все: начиная от комаров и заканчивая борщевиком.

Вспоминается эпизод из фильма «Кавказская пленница», когда Шурик спрашивает: «Часовню тоже я развалил»?

Ну, конечно же, нет, Шурик, для этого и существуют американцы. Развалили часовню, а потом все свалили на «мирную» Россию.

А вот с борщевиком америкосы все же перегнули палку. Это претит Женевской конвенции. Вот что значит проклятый мировой империализм…