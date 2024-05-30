Уже десять западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по объектам на территории России. Инициативу поддержали Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

28 мая чешский премьер Петр Фиала заявил, что Украина должна иметь право использовать получаемое оружие за пределами своей территории. «Украина — это страна, которая защищается, которая защищает свою территорию, свое гражданское население. Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны», — отметил он.

Варшава не ограничивает применение Киевом переданных ему польских вооружений по территории России, сказал 29 мая замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. Незадолго до этого глава польского МИД Радослав Сикорски призвал разрешить Украине обстреливать военные объекты в РФ западным оружием.

«Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии, что военные действия соответствуют законам войны», — заявил 26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он при этом подчеркнул, что Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту.

Глава МИД Великобритании, бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право применять британское оружие для ударов по российской территории. Россия бьет по территории Украины, напомнил дипломат: «Вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту».

Все западные страны должны разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ предоставленным ими оружием, сказал 28 мая глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что атаки РФ «из глубины своей территории» по Украине, в то время как «украинцы воюют с одной рукой за спиной», — это «ненормально».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 28 мая в интервью телеканалу CNN заявил, что не видит причин мешать Киеву бить по территории России западным оружием. «Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях», — объяснил он.

По подсчетам немецкого издания Bild, в случае ударов по территории России:

украинская артиллерия (155-миллиметровые гаубицы) могла бы стрелять на 40 км от границы и практически достать в том числе до Белгорода;

ракеты HIMARS способны ударить на 85 км, почти накрыв Курск;

ракеты ATACMS, бьющие до 165 км, способы дотянуться до Брянска, Орла и почти – до Воронежа, а за Азовским морем – до аэродромов ВВС под Таганрогом и Ейском;

в зоне действия британских ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG (до 560 км) находятся еще три аэродрома на юге России неподалеку от оккупированных украинских территорий, а также Москва.

21 мая идею разрешить ВСУ бить поставляемым западным оружием по военным объектам на российской территории поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергиc. Москва не соблюдает каких-либо правил в рамках войны, в то время как Киев вынужден придерживаться ограничений, которые ему установил Запад, указал глава МИД: «Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали».

Снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по военным объектам в России 25 мая призвал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Пришло время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они передали Украине», — сказал он.

Незадолго до этого с соответствующим требованием к главе Пентагона Ллойду Остину обратилась группа американских конгрессменов.

Что означает это решение западных стран? Способно ли оно привести к перелому в войне в пользу Украины?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Глеб Парфёнов:

— Разрешение бить по территории РФ необходимо в первую очередь от США, чтобы иметь возможность использовать не только АТАКМС, но и «Хаймарс» и другие системы. Это позволит серьезно осложнить логистику в приграничной зоне, что немаловажно во время боев в Украине. Это приведет к тому, что пополнение и техника будут приходить к агрессору с опозданием, либо даже перехватываться по пути следования. То есть, можно будет уничтожать их еще на подходе.

Это не будет являться переломом, но станет существенным заделом перед ним. Ведь в Украине сейчас идет мобилизация, создаются новые бригады и пополняются другие формирования. Сумма факторов вкупе со временем может существенно сыграть на руку Украине. Но как поведет себя Россия, и воспользуется ли Украина временными преимуществами — покажет время.

Директор Центра политических исследований «Пента» Володимир Фесенко:

— О переломе пока говорить рано. К тому же такого разрешения пока нет от США, страны, которая поставляет Украине наибольшую часть оружия и боеприпасов. Для перелома в войне мало просто разрешения нескольких стран наносить удары их оружием по территории России. Для перелома в войне необходимо обеспечить качественное превосходство Украины над Россией в военных ресурсах. Если это и произойдет, то не ранее 2025 года. И для этого Украина должна получить в достаточном количестве авиацию, системы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники, дальнобойные ракеты и другое современное оружие, которое будет превосходить то, что имеет сейчас Россия. Я уж не говорю о необходимости обеспечить Украину артиллерийскими снарядами хотя бы в том количестве, которое сейчас имеет Россия.

Но принятые решения очень важны, как преодоление еще одной «красной линии», которая мешает Украине оказывать эффективное сопротивление российской агрессии. Ведь сейчас для того, чтобы защитить Харьков и север Харьковской области от российских ударов, необходимо наносить ответные удары по российским позициям и военным объектам в соседней Белгородской области РФ, с которых наносятся удары по украинской территории. Ракеты и управляемые авиабомбы, которые убивают мирных граждан в Харькове, запускают с самолетов в Белгородской области. И для того, чтобы сбивать эти самолеты, необходимы современные системы ПВО и разрешения для их использования по целям на территории РФ.

Очень важно получить такое разрешение от США. И это решение ожидается, хотя оно может касаться только тех районов РФ, которые граничат с Украиной и с территории которых наносятся удары по Украине. Но даже это позволит Украине более эффективно отбивать российские атаки и остановить попытку российского наступления на севере Харьковской области.